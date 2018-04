Mann fährt Zehnjährigen an und flüchtet

Wie die Polizei berichtete, soll der Bub gemeinsam mit einem gleichaltrigen Freund gegen 10.45 Uhr die Junkenhofstraße aus Richtung am Röther Häuschen in Richtung Rathausstraße mit einem Tretroller an der rechten Fahrbahnseite entlang gefahren sein. Auf Höhe der Hausnummer 4 sei ihnen ein weißer Mercedes entgegen gekommen, welcher wohl zu weit nach links gekommen sei und hierbei den kleinen Rollerfahrer leicht gestreift haben soll. Der Junge stürzte wohl anschließend auf den Gehweg und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Mercedes-Fahrer, der von dem Bub auf etwa 60 Jahre alt geschätzt wird, soll den Jungen noch beschimpft haben und anschließend einfach weitergefahren sein, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise auf den mutmaßlichen Verursacher nimmt die Verkehrsunfall-Fluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

Mutmaßlicher Einbrecher schläft am Tatort ein

Dietzenbach. Da staunten die Beamten der Polizei Dietzenbach nicht schlecht, als sie am Samstagvormittag zu einem Haus in der Schmidtstraße gerufen wurden, um einen Einbruch aufzunehmen - denn damit, dass sie den mutmaßlichen Einbrecher schlafend auffinden würden, hatten sie wohl vorher nicht gerechnet. Gegen 10 Uhr kamen die Ordnungshüter zu dem Haus, wo sie feststellten, dass in der Nacht und am Tage zuvor wohl jemand das Treppenhaus betreten hatte, im ersten Stock mit einer Leiter in einen Heizungsraum eingestiegen war und aus dem Raum wiederum Schrauben, Schutzbeschläge und Schließbleche entwendet hatte.

Anschließend war versucht worden, mit diesen Gegenständen die Türen zu Arztpraxen und Wohnungen im Haus aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Als die Polizisten das Haus absuchten, stießen sie im Keller auf einen schlafenden Mann. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der 42-Jährige für den Einbruch verantwortlich sein. Die vorläufige Festnahme des mutmaßlichen Einbrechers war somit eine leichte Übung für die Beamten.

Diebe stehlen Grablaternen von Friedhof

Hainstadt/Hainburg. Zwischen Freitag und Samstag entwendeten Unbekannte mehrere Grablaternen vom Friedhof in der Hauptstraße. Zwischen Freitag, 10.30 Uhr und Samstag, 18 Uhr, betraten die Diebe den Friedhof durch das Tor. Sie schraubten von mehreren Gräbern die Laternen ab und nahmen sie mit. An einigen Gräbern beschädigten sie die Lampen beim Abschrauben und ließen sie dann einfach liegen. Zeugenhinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Seligenstadt unter 06182 8930-0 entgegen.

Einbrecher flüchtet übers Dach

Hanau. Am frühen Samstagmorgen hebelte ein Unbekannter das Badfenster eines Mehrfamilienhauses in der Graf-Philipp-Ludwig-Straße auf, stieg ein und durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten; ob der Einbrecher etwas mitgehen ließ, ist bisher nicht bekannt. In der Zeit zwischen 4 und 5.40 Uhr war der Eindringling am Werk. Bei der Flucht über das Dach wurde der etwa 30 Jahre alte Mann von schlanker Statur durch einen Zeugen gesehen. Er war dunkel gekleidet, hatte einen dunklen Kinnbart sowie schwarze Haare. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, melden sich bitte bei der Kripo in Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-123.

Weißer Wohnwagen entwendet

Hanau/Klein-Auheim. Ein über Nacht in der Dieselstraße abgestellter Wohnwagen des Herstellers Dethleffs wurde am Wochenende entwendet. Nach ersten Erkenntnissen stellte die 51-jährige Besitzerin aus Biebergemünd ihr Domizil auf Rädern am Samstagabend gegen 17.30 Uhr in Höhe der einstelligen Hausnummern ab. Am Sonntagabend, gegen 18.30 Uhr, war der Wohnwagen, an dem MKK-Kennzeichen und die Ziffernfolge 560 angebracht waren, verschwunden. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Wache in Großauheim (06181 9597-0) entgegen.

juh/Polizei Südosthessen