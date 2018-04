Groß-Zimmern: Motorradfahrer verliert Gepäck auf der B26

Am Samstagabend (21.4.2018), gegen 21.30 Uhr, hat ein Motorradfahrer, vermutlich unbemerkt, sein Gepäck während der Fahrt auf der Bundesstraße 26, in Fahrtrichtung Darmstad, verloren. Ein 24-jähriger Wagenlenker aus Groß-Umstadt konnte in Höhe der Abfahrt Gunderhausen/Groß-Zimmern diese Gegenstände, einen Rucksack sowie eine Sporttasche, nicht rechtzeitig erkennen und fuhr mit seinem schwarzen Seat darüber. Dabei entstand ein Sachschaden an dem Auto in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizei in Dieburg sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können und bittet den Verlierer und Eigentümer der Gegenstände, sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 06071/96560 zu melden.

dc/Meldung der Polizei Südhessen