Drei junge Frauen verunglücken in Südhessen, 19-Jährige stirbt

Drei 19 Jahre alte Frauen waren in einem Auto auf der Landstraße zwischen Groß-Bieberau in Richtung Ober-Ramstadt unterwegs. Das Fahrzeug, ein VW Polo, kam in Höhe km 0.95 nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und verunfallte an einem Baum. Dabei zog sich die Beifahrerin aus Mühltal tödliche Verletzungen zu. Die Fahrerin und eine Mitinsassin kamen mit leichten Verletzungen zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Zahlreiche Rettungsdienste und die Feuerwehr waren im Einsatz. Zur Feststellung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Die L 3477 war bis ca. 0.00 Uhr voll gesperrt. Am PKW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 5000 EUR.

Polizei Südhessen