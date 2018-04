Hoteldieb auf frischer Tat ertappt  Flucht mit dem Fahrrad

Laut einer Mitteilung ist er am Freitagmorgen (20.4.) in der Frankfurter Straße von einer Zeugin bei seinem Diebeszug in einem Hotel überrascht worden. Ersten Erkenntnissen nach verschaffte sich der Kriminelle gegen 5.30 Uhr, auf noch nicht bekannte Weise, Zugang zu dem Empfangsbereich sowie weiteren Räumen des Hotels. Auf der Suche nach Wertvollem brach der Täter mehrerer Schränke und Schubladen auf und erbeutete Bargeld in Höhe von mindestens 300 Euro. Mit dem Diebesgut flüchtete er im Anschluss auf einem Fahrrad, vermutlich in Richtung Martin-Luther-King Ring.

Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem Täter um einen etwa 20 Jahre alten und circa 1,65 bis 1,70 Meter großen Mann handeln. Er wird als auffallend schlank beschrieben. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer dunkelblauen Jeans und einem schwarzen Pullover bekleidet, dessen Kragen er in das Gesicht gezogen hatte. Das Fahrrad, das der Täter zur Flucht nutzte ähnelte einem BMX-Rad. Die Ermittlungsgruppe City der Darmstädter Polizei ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen.

Wem ist die beschriebene Person zur Tatzeit und in Tatortnähe aufgefallen? Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegen.

rbb/Meldung der Polizei Südhessen