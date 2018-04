Sie wurde letztmalig an diesem Tag gegen 10 Uhr in der Johann-Sebastian-Bach-Straße gesehen und ist seitdem nicht zu ihrer Wohnanschrift in der Spitalstraße zurückgekehrt. Im Zuge der laufenden Fahndungsmaßnahmen ergaben sich bislang keinerlei Anhaltspunkte zum derzeitigen Aufenthaltsort der 29-Jährigen. Die Ermittler bitten daher nochmals die Bevölkerung um Mithilfe.

Frau Ludwig ist circa 1,65 Meter groß, von kräftiger Statur und hat rote, hüftlange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit schwarzen Leggings und einer schwarzen Daunenjacke bekleidet. Möglicherweise trägt sie Nike-Turnschuhe.

Hinweisgeber, die die Vermisste seit Dienstagvormittag (20.02.) gesehen haben oder Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthalt geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0, bei der Kriminalpolizei in Darmstadt ( Kommissariat 10 )zu melden. Polizei Darmstadt