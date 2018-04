Zwei Mädchen aus Fulda vermisst

Kira und Michell sind weiter vermisst / Spur führt ins Kinzigtal

Noch immer fahndet die Polizei Fulda nach den beiden vermissten Mädchen Kira Wagner (10 Jahre) und Michell Fehmann (15 Jahre). Die beiden waren nach einem Streit am Montagnachmittag (09.04.) aus einer Betreuungseinrichtung in Fulda verschwunden. Inzwischen hat die Polizei Hinweise darauf, dass die Vermissten mit dem Zug nach Schlüchtern gefahren sind, wo sie am Montag, gegen 16:30 Uhr, ausgestiegen sind. Eine Zeugin berichtete, dass sie die Beiden dann am Dienstag (10.04.) im Stadtgebiet von Bad Soden-Salmünster gesehen habe. Daher konzentriert die Polizei ihre Suche inzwischen auf diesen Bereich. Die Beamtinnen und Beamten hoffen nun auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Kira Wagner ist 1,40 Meter groß, hat eine normale Statur und dunkelbraune, schulterlange Haare.

Michell Fehmann ist 1,68 Meter groß und hat ebenfalls eine normale Statur. Sie hat lange braune Haare.

Hinweise bitte an die Polizei in Fulda, Tel.: 0661 / 105 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Hessischen Polizei, die rund um die Uhr im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache erreichbar ist.