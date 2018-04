Polizei nimmt Exhibitionisten in der Straßenbahn fest

An einer Haltestelle in der Frankfurter Straße sowie anschließend in der Straßenbahn hatte sich ein Mann entblößt und sexuelle Handlungen an sich durchgeführt. Eine herbeigeeilte Polizeistreife nahm den 56-Jährigen schließlich fest. Gegen den Darmstädter wurde Strafanzeige erstattet.

juh/Polizei Darmstadt