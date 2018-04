"Killer-Paare"-Prozess: Plädoyers von Lebenslänglich bis Freispruch

Vor etwas mehr als einem Jahr, am 24. März 2017, ist in Dieburg eine 81 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung mit zahlreichen Messerstichen getötet wurden. Die Ermittlungsbehörden schnappten ein Pärchen, das mit dem Auto bis nach Spanien gefahren war: Der 28-Jährige und seine zehn Jahre ältere Freundin hatten sich in einer psychiatrischen Klinik kennengelernt und es sich laut Anklage nach dem Ansehen von Fernsehbeiträgen über Serienmörder vorgenommen, ebensolche zu werden. Sie sollen die Frau ermordet haben.

Die Gerichtsverhandlung, die im Februar begann, weckt immer noch Interesse bei den Bürgern: Die Prozessbeteiligten sprachen am vorletzte Verhandlungstag am Darmstädter Mathildenplatz vor einem fast komplett besetzten Zuschauerraum, der durch eine Glasscheibe vom eigentlichen Verhandlungssaal abgetrennt ist. Staatsanwalt Nico Kalb hielt als erster seinen Schlussvortrag, in dem er für beide Angeklagte eine lebenslängliche Freiheitsstrafe forderte. Er bewertete jedoch die Tatbeteiligung unterschiedlich: Nur für die angeklagte Frau sprach er sich für die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld und anschließende Sicherheitsverwahrung aus. Sie sei die mental stärkere in der Beziehung gewesen. Die Anwälte der Nebenklage, die die Kinder des Opfers vertreten, schlossen sich diesen Forderungen an.

Der Verteidiger des 28-Jährigen wollte seinen Mandanten lieber in einer psychiatrischen Einrichtung als im Gefängnis untergebracht wissen: Sein Plädoyer zielte darauf ab, dass der geständige Angeklagte zum Tatzeitpunkt nicht schuldfähig gewesen sei – ein Gutachter hatte das Gegenteil behauptet.

Einen Freispruch vom Vorwurf des Mordes erhofft sich der Anwalt der 38-Jährigen, schließlich wisse man nach Schließung der Beweisaufnahme nicht, was passiert ist, eine Tatbeteiligung sei nicht nachweisbar.

Im ihren letzten Worten entschuldigte sich der Mann, die Frau sagte, sie wolle für die Fehler einstehen, die sie gemacht habe.

Mehr zum Thema nach dem Urteil am 18. April online und den Main-Echo-Ausgaben vom darauffolgenden Tag. Nina Lenhardt