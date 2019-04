Seat landet nach Irrfahrt in Obernburg am Baum

Kurz nach 21 Uhr war der 18-jährige Fahrer eines Seat Ibiza auf der Miltenberger Straße in Richtung Mömlingen unterwegs. An der Abzweigung zur B426 fuhr er gerade aus, querte die Gegenfahrbahn. Nach rund 40 Metern Irrfahrt im Grünbereich kam das Fahrzeug an einem Baum zum Stehen.

Alle fünf Insassen wurden durch den hinzugerufenen Rettungsdienst durchgecheckt, mussten jedoch nicht weiter behandelt oder ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Feuerwehr Obernburg sichert die Unfallstelle ab, leuchtete diese aus und beseitigte auslaufende Betriebsstoffe.

Am Seat entstand nach ersten Informationen wirtschaftlicher Totalschaden, welcher sich auf mehrere tausend Euro summiert.

rah