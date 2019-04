Weibersbrunn: Rehen ausgewichen  Ford landet im Wald

Rehe waren vermutlich ursächlich für einen Verkehrsunfall zwischen Hessenthal und Rohrbrunn am frühen Dienstagmorgen. Gegen 0.30 Uhr war der 26-jährige Fahrer eines Ford Focus auf der Staatsstraße 2312 in Richtung Rohrbrunn unterwegs, als vermutlich mehrere Rehe seinen Weg querten. Der Fordfahrer wollte einen Zusammenstoß vermeiden und wich nach rechts aus. Daraufhin kam das Auto in den Grünstreifen, fuhr eine Böschung runter und prallte gegen mehrere massive Bäume.

Während an seinem Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden entstand kam der Fahrer mit leichten Verletzungen davon. Er wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr Weibersbrunn sicherte die Unfallstelle ab, leuchtete diese aus und regelte den Verkehr. Die Staatsstraße war über eine Stunde komplett gesperrt.

rah