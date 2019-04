VW Golf überschlägt sich bei Eschau

Gegen 19.15 Uhr war der junge Mann mit seinem Golf von Mönchberg in Richtung Eschau auf der Staatsstraße 2441 unterwegs, als er an der Kreuzung in Richtung Streit (Elsavastraße/St. 2441) die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Golf überfuhr eine Verkehrsinsel , rasierte mehrere Verkehrszeichen um und landete nach einem Überschlag an einem Baum im Grünstreifen.

Während der Golf nur noch Schrottwert haben dürfte, überstand der 22-Jährige den schweren Unfall augenscheinlich unverletzt. Die Feuerwehr aus Eschau sicherte die Unfallstelle, räumte die Trümmer von der Straße und leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

rah