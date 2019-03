Unfall bei Oberbessenbach bringt Verkehrsbehinderungen

Gegen 11 Uhr wollte eine 18 Jahre alte VW-Fahrerin von der Bessenbachstraße kommend nach links auf die Staatsstraße einbiegen. Dabei übersah sie vermutlich einen in Richtung Mespelbrunn fahrenden, vorfahrtsberechtigten, Hyundai. Der 80-jährige am Steuer des Hyundai konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in die Seite des Polo.

Nach erstem Augenschein überstanden sowohl die beiden Insassen im Polo, wie die drei Personen im Hyundai den Unfall unverletzt. Die Autos waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten, die die Feuerwehr Bessenbach erledigte, war die Staatsstraße 2312 kurzzeitig voll gesperrt. Bis die Unfallstelle geräumt war, wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

rah