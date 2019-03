Unfall in Großwallstadt  53-jährige Frau verletzt

Der Unfall passierte gegen 15.20 Uhr, als die Peugeot-Fahrerin aus der Einsteinstraße nach links in die Großostheimer Straße (Mil29) in Richtung B469 einbog. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten, Toyota. Während der 44-jährige Fahrer des Toyota den Unfall unverletzt überstand, verletzte sich die Peugeot-Fahrerin leicht und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Großwallstadt sicherte die Unfallstelle und reinigte die Straße. Während der Aufräumarbeiten war die Kreisstraße für rund eine halbe Stunde gesperrt.

