Bei Weibersbrunn: Mehrere Unfälle auf glatter Strecke auf der A3

Am Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr ist eine Corsa-Fahrerin auf der A3 in Richtung Würzburg in einen Lastzug geschleudert. Ursache für den Unfall könnten überfrierende Nässe und eine glatte Fahrbahn gewesen sein.

Die überfrierende Nässe wurde am Dienstagmorgen vermutlich einer Corsafahrerin auf der A3 zum Verhängnis. Kurz nach 4.30 Uhr war die 30-Jährige auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Weibersbrunn und Rohrbrunn verlor die Frau auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug, schleuderte in einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Lastzug und in die mittlere Betongleitwand, bevor sie entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Während ihr Auto nur noch Schrottwert hat kam die Fahrerin mit einem Schrecken davon und musste nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Opel wurde durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Der Lastwagenfahrer konnte eigenständig in die nächste Werkstatt fahren. Die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff sicherten die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Gut eine halbe Stunde musste die Richtungsfahrbahn komplett gesperrt werden, anschließend konnte der Verkehr auf einer Fahrspur vorbeifließen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf über 10.000 Euro summieren.

rah