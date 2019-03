Drei Verletzte nach Unfall bei Gailbach

Der Unfall passierte gegen 12 Uhr, als ein 28 Jahre alter Opel-Fahrer mit einem BMW kollidierte, in dem der 68-jährige Fahrer und seine 64 Jahre alte Beifahrerin saßen. Der Opel war von Aschaffenburg in Richtung Gailbach unterwegs, als der Fahrer nach links in einen Parkplatz einbiegen wollte. Durch einen vor ihm fahrenden Bus erkannte der Opel-Fahrer den entgegenkommenden BMW zu spät und kollidierte frontal mit dem Wagen.

Bei dem Zusammenprall wurden alle drei Insassen der Autos verletzt und mussten nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht werden.

Drei Verletzte nach Unfall in Gailbach

Am Opel wie am BMW entstand wahrscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadensumme dürfte über 10.000 Euro liegen.

Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung konnte der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeifließen. Die Feuerwehr Aschaffenburg sicherte die Unfallstelle und reinigte die Fahrbahn. Gegen 14 Uhr war die Unfallstelle komplett geräumt.

