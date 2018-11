Laster umgestürzt  A3 war stundenlang gesperrt

Gegen 3.15 Uhr war ein mit Lebensmitteln beladener Sattelzug in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs. In Höhe von Schollbrunn kam der 41-jährige rumänische Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken verlor der Fahrer des Sattelzugs dann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Sattelzug geriet ins Schlingern, kippte in Folge dessen um und blieb quer auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer des Sattelzuges kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Der Kühllaster stürzte um, verschob auf rund 500 Metern die Mittelabtrennung. Die Bergung des mit ca. 21 Tonnen Obst und Gemüse beladenen Sattelzuges gestaltet sich schwierig, es musste hierzu die Autobahn in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden, der Verkehrs wurde von der Autobahn ausgeleitet. Die Arbeiten dauerten bis weit in den Vormittag. Die Polizei und Autobahnmeisterei wurde hierbei durch die Feuerwehren Waldaschaff, Esselbach, Altfeld, Oberndorf und Marktheidenfeld unterstützt. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 100.000 Euro geschätzt.

rah