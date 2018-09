Die Tiroler Landespolizei gab am Dienstag bekannt, dass am Montag eine Gruppe deutscher Urlauber in Walchsee von der Burgeralm in Richtung Tal abgestiegen war. Die Gruppe teilte sich und beim Eintreffen in der Unterkunft am späten Abend wurde das Fehlen eines 61-Jährigen festgestellt.

Noch in den Abendstunden wurde eine Suchaktion gestartet, welche aufgrund der Witterungsverhältnisse erst am nächsten Morgen fortgesetzt werden konnte. Am Dienstagnachmittag fanden die Suchtrupps die Leiche des Mannes im weglosen, fast senkrechten Gelände. Laut einer Meldung des Bayerischen Rundfunks stammt der Tote aus Bessenbach (Kreis Aschaffenburg). cku