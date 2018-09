Feuer in Aussiedlerhof in Obernburg

Auf einem Aussiedlerhof am Pflaumheimer Weg zwischen Obernburg und Mömlingen war am frühen Mittwochmorgen ein Feuer in einer Main-Trocknungsanlage ausgebrochen. Die Feuerwehren aus Obernburg und Eisenbach hatte, unterstützt von der Drehleiter der ICO-Werksfeuerwehr, den Brand rasch unter Kontrolle. Um das Feuer komplett zu lösvhen mussten die Wehrleute jedoch teile der Maschine öffnen um den Brandherd zu erreichen. Bis die Trocknungsanlage ausgeräumt und auch das letzte Glutnest gelöscht war, dauerte es mehrere Stunden.

Wie hoch er Schaden genau ist, kann aktuell noch nicht beziffert werden. Als Brandursache ist ein technischer Defekt an der Trocknungsanlage nicht auszuschließen.

rah