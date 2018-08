A3 bei Einhausung nach Unfall gesperrt

In Fahrtrichtung Würzburg im zweiten Tunnel musste ein Holzlaster abbremsen. Ein hinter ihm fahrender Lkw-Fahrer erkannte das zu spät und fuhr auf. Beide Fahrer blieben unverletzt. Das Führerhaus des zweiten Lasters ist komplett zerstört. Bis zur Bergung beider Fahrzeuge ist die A3 in beide Richtungen voll gesperrt. Aufgrund der Baustelle kommt es zu langen Staus. Mehrere Verkehrsteilnehmer wendeten verbotswidrig mitten auf der Autobahn, was ein Risiko für die Retter darstellte.