Trennfurt: Porsche-Oldtimer landet im Graben

Gegen 11 Uhr war der 37-jährige Fahrer eines Porsche 1600 auf der Bahnhofstraße in Trennfurt unterwegs in Richtung Klingenberg. An der abknickenden Vorfahrtsstraße Richtung Mainbrücke fuhr er geradeaus weiter und kam schließlich in einem Graben vor einer Hauswand zum Stehen. Der Fahrer und seine 27-jährige Frau wurden bei dem Unfall verletzt und kamen nach einer notärztlichen Erstversorgung ins Krankenhaus. Schwierig gestaltete sich die Bergung des Oldtimers von 1966. Hier mussten Abschleppunternehmen und Feuerwehr zusammenarbeiten, um das historische Fahrzeug möglichst schonend aus dem Graben zu holen. Als Unfallursache schließt die Polizei einen medizinischen Grund nicht aus. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro summieren. rah