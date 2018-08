Polo brennt in Obernburg komplett aus

Gegen zwei Uhr befuhr der 26-jährige Polofahrer die Mainbrücke von der B469 kommend in Richtung Elsenfeld, als er technische Probleme an seinem Fahrzeug feststellte. Er konnte das Auto gemeinsam mit seinem Mitfahrer noch verlassen, bevor dieses in Flammen aufging. Als die Feuerwehr Obernburg eintraf brannte der Polo bereits lichterloh. Schnell konnten die Wehrleute den Brand unter Kontrolle bringen, dennoch entstand an dem VW wirtschaftlicher Totalschaden. rah