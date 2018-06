Zwei Verletzte nach Unfall in Obernburg

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Unfall, als eine 51 Jahre alte Ford-Fahrerin mit ihrem Wagen von der Miltenberger Straße in Richtung ICO fahrend, nach links in die Deckelmannstraße abbiegen wollte. Ein hinter ihr fahrender Rollerfahrer schätzte die Situation falsch ein und versuchte den Ford zu überholen. Bei er seitlichen Berührung mit dem Ford wurde der Honda-Roller nach links abgelenkt und prallte auf dem Gelände des Autohauses Brass in ein Ausstellungsfahrzeug.

Der Rollerfahrer stürzte und musste, schwer verletzt, in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ford-Fahrerin erlitt bei dem Zusammenprall ebenfalls leicht Verletzungen und musste ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Bis die Unfallstelle geräumt war, war die Miltenberger Straße für rund eine halbe Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde innerhalb Obernburgs umgeleitet. Die Feuerwehr Obernburg sicherte die Unfallstelle und reinigte die Fahrbahn.

rah