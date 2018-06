Mann aus Großwallstadt kommt in Köln ums Leben

Der Unfall ereignete sich an der der Haltestelle "Zülpicher Platz" in Köln. Der Mann soll versucht haben zwischen den Waggons über die Kupplung zu steigen, um auf die Straßenseite der Haltestelle zu gelangen.

Er wurde unter die in Richtung Neumarkt anfahrende Bahn der Linie 9 gezogen und tödlich verletzt, so der Polizeibericht aus Köln. Der Mann, der in einer Gruppe unterwegs war, soll zur Mannschaft des SV Großwallstadt gehört haben, so berichten Medien. Für diese Meldung liegt unserem Medienhaus noch keine Bestätigung vor.

Mehrere Begleiter des 25-Jährigen erlitten dem Kölner Polizeibericht zufolge einen Schock. Rettungskräfte der Feuerwehr fuhren sie in Krankenhäuser, berichtet die Polizei Köln.

Zur Pressemeldung der Kölner Polizei

dc