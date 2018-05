Einen Unfall schließen die Behörden mittlerweile aus. Der Mann, mit dem die 47-Jährige gemeinsam auf der Jagd war, ist jetzt wieder auf freiem Fuß, wie Polizeisprecher Enrico Ball am Donnerstagnachmittag auf Anfrage unserer Redaktion sagte. Der 50-Jährige war zunächst Festgenommen worden. Was die Hintergründe für die Schussabgabe waren, muss noch geklärt werden.

Der Ort des Geschehens – am Waldrand außerhalb des Schippacher Ortsbereichs, an dem sich am Abend des 1. Mai insgesamt vier Jäger aufgehalten hatten – war am Donnerstag erneut Einsatzort für die Polizei. Die Bereitschaftspolizei aus Nürnberg reiste an, um die Wiese und die angrenzenden Rapsfelder nach Geschossen abzusuchen.

Nina Lenhardt