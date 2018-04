Waldaschaff: Hund stirbt bei Unfall auf der A3

Gegen 3.30 Uhr war die Fahrerin eines Mitsubishi auf der Autobahn in Richtung Frankfurt unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Bessenbach/Waldaschaff wollte sie nach ersten Erkenntnissen einem Wildtier ausweichen und verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto prallte in die Böschung, überschlug sich und landete schließlich auf dem Seitenstreifen. Während die Fahrerin und ihr Mitfahrer mit leichten Verletzungen davon kam, starb einer der beiden mitfahrenden Hunde. Die Feuerwehren aus Waldaschaff und Bessenbach sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Am Mitsubishi entstand wirtschaftlicher Totalschaden – er musste abgeschleppt werden. rah