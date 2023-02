Arnstein: Komposthaufen gerät in Brand

Das Feuer konnte durch die Freiwilligen Feuerwehr Schwebenried, die mit neun Helfern vor Ort war, gelöscht werden, bevor ein größerer Schaden entstand.

Abgestelltes Fahrzeug macht sich selbstständig und verursacht Schaden

Gänheim. Eine Zeugin sah am Montag gegen10.45 Uhr in der unteren Kirchgasse in Gänheim, wie der dort abgestellte Kleintransporter eines Paketdienstes rückwärts gegen eine Steinmauer rollte. Der Fahrer des Fahrzeuges kam kurz nach dem Anprall zu seinem Transporter gelaufen und fuhr weg, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden in Höhe von circa 250Euro zu kümmern. Aufgrund der Mitteilung der Zeugin konnten die Personalien des 21-jährigen Fahrers schnell ermittelt werden. Auf diesen kommt nun eine Strafanzeige wegen Unfallflucht zu.

Nach Parkplatzrempler geflüchtet

Karlstadt. Am Montag parkte eine Autofahrerin mit einem VW gegen 16 Uhr rückwärts aus einer Parklücke an einem Einkaufsmarkt an der Gemündener Straße in Karlstadt aus. Dabei streifte sie mit der rechten Fahrzeugfront ihres Autos leicht die linke Fahrzeugseite eines daneben parkenden VW Multivan. Zum Unfallzeitpunkt saß in dem Multivan der 18-jährige Fahrer, welcher den Unfall bemerkte. Bis der Mann ausgestiegen war, musste er zu seiner Verwunderung feststellen, dass die Unfallverursacherin einfach wegfuhr, ohne sich um eine Regulierung des an seinem Fahrzeug entstandenen Schadens in Höhe von etwa 500 Euro zu bemühen.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.

Scheitholz entwendet

Karlburg. Im Zeitraum von Freitag, 24., bis Montag, 27. Februar, wurde von einem Grundstück am Heßheimer Weg in Karlburg circa ein Ster Schnittholz entwendet, welches dort im Freien aufgestapelt war.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Diebstahl unter Tel.: 09353/97410.

Meldungen der Polizei Karlstadt