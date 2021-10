Arnstein: Dem Ehemann Pfefferspray ins Gesicht gesprüht

Der Grund hierfür war eine vorrausgegangene körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Eheleuten. Die Aggressorin konnte an ihrer Arbeitsstelle in Arnstein von der Polizei aufgegriffen werden. Abklärungen vor Ort ergaben, dass die Beschuldigte zudem mit dem Wagen zur Arbeitsstelle gefahren war und dabei unter Wirkung von Betäubungsmittel stand. Eine Blutentnahme war die Folge. Beide Eheleute erstatteten zudem gegenseitig Anzeige wegen Körperverletzung.

Wasserboiler geriet in Brand

Karlstadt. Am Samstag, gegen 7.40 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in Karlstadt zu einem Brandfall. Die freiwillige Feuerwehr Karlstadt konnte den Brandherd sofort ausfindig machen. Ein technischer Defekt am Wasserboiler führte zu einem Schmorbrand und verrußte dabei das Badezimmer. Insgesamt entstand Sachschaden von rund 3000 Euro.

Streit zwischen Autofahrer und Fußgänger

Rohrbach- Am frühen Morgen des Samstags kam es in Rohrbach zu einem Streit zwischen einem vorbeifahrenden Autofahrer und Fußgänger. Durch die „knappe“ Vorbeifahrt am Fußgänger fühlte dieser sich daran gestört und tat dies kund. Der Autofahrer stieg daraufhin aus seinem Pkw aus und ohrfeigte den Fußgänger. Über das amtliche Kennzeichen konnte die Polizei Karlstadt den verantwortlichen Fahrzeugführer ausfindig machen. Den Aggressor erwartet nur eine Anzeige wegen Körperverletzung.

