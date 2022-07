Arnstein: 39-Jähriger unter Drogen am Steuer

Dabei ergaben sich Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln. Der Fahrzeugführer musste sich einer Blutentnahme auf der hiesigen Dienststelle unterziehen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Beim Ausparken PKW touchiert

Karlstadt. Am 30.07.2022 gegen 11:30 Uhr wollte eine 50-jährige PKW-Fahrerin aus einer Parklücke in der Oberen Torstraße in Karlstadt ausparken. Beim Rangieren blieb sie mit ihrem Fahrzeug an der Anhängerkupplung eines parkenden PKW s hängen. Dadurch entstanden an beiden Fahrzeugen geringe Sachschäden. Der Gesamtschaden wird auf 600 Euro geschätzt.





Mit Fahrertür an parkenden PKW gestoßen

Karlstadt. Auf dem Parkplatz des E-Centers in Karlstadt kam es am Samstagmittag gegen 12:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Dabei wollte ein 39-jähriger Fahrzeugführer in seinen PKW einsteigen und öffnete dazu die Fahrertür. Er beschädigte hierbei die Fahrzeugseite eines PKW, welcher direkt neben ihm stand. Es entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von 700 Euro.

