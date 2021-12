Tragischer Arbeitsunfall in Kahl - Arbeiter fällt 15 Meter vom Dach -Reanimationsversuche durch Rettungskräfte

Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte ein Arbeiter bei Dacharbeiten von einem 15 Meter hohen Gebäudedach. Er wurde dabei lebensbedrohlich verletzt. Ein ersteintreffender Rettungswagen aus dem hessischen Großkrotzenburg und ein Notarzt aus Hanau begannen unverzüglich mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Auch ein Rettungshubschrauber aus Frankfurt wurde an die Einsatzstelle angefordert und unterstützte die Maßnahmen. Die Rettungskräfte kämpften rund 30 Minuten vor einer Werkshalle um das Leben des Mannes. Er wurde während den laufenden Reanimationsmaßnahmen in ein Aschaffenburger Krankenhaus transportiert. Ob der Mann den Unfall überlebt, ist derzeit unklar. Der Mann hat sich mehrere lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Die Polizei eskortierte die Rettungskräfte von Kahl aus zum Klinikum Aschaffenburg. Der genaue Unfallhergang ist noch völlig unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Kriminalpolizei nahm vor Ort noch am Mittag die Ermittlungsarbeiten auf. Im Einsatz waren Rettungsdienst und Polizei.

Update (16.45 Uhr):

Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilte, ist der verunfallte Mann noch am Mittag seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Die genauen Unfallermittlungen wird das zuständige Kommissariat am Anfang der kommenden Woche übernehmen.

skes/5vision.media/kick