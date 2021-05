Der Mann arbeitete in der Halle einer Firma in der Frankenstraße und war dabei, mittels eines Deckenkrans Maschinenteile an einer Presse abzubauen. Dabei löste sich, vermutlich aufgrund Materialversagens, eine Kette, welche gegen den Kopf des Mannes geschleudert wurde, wobei er glücklicherweise nur leichtere Verletzungen davontrug. Weitere Personen waren an dem Arbeitsvorgang nicht beteiligt.

dc/Meldung der Polizei Marktheidenfeld