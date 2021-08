Arbeiter stecken in Alzenau in 25 Metern Höhe fest

Die Feuerwehr Hörstein, die zuerst zum Unfallort gerufen wurde, alarmierte umgehend die Drehleiter der Feuerwehr Alzenau nach. Mit der 30 Meter langen Leider der Arbeitskorb in luftiger Höhe schnell erreicht werden. Gesichert stiegen die drei Arbeiter in den Drehleiterkorb über und waren wenig später zurück am Boden.

Weiterhin musste durch die Feuerwehr Hörstein das auslaufende Hydrauliköl aufgefangen und abgebunden werden. Anschließend musste das mit Hydrauliköl verunreinigte Erdreich durch eine Fachfirma ausgebaggert werden.

Die Feuerwehren waren unter Leitung von Michael Bott (Kommandant der Feuerwehr Hörstein) mit 12 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen bis 16:00 Uhr im Einsatz.