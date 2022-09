Arbeiter mähen bei Wertheim Gras und verursachen Flächenbrand

Gegen 14.30 Uhr waren drei Arbeiter damit beschäftigt, in einer Hanglage an der L 506 mit Motorsensen Gras in einem Landschaftsschutzgebiet zu mähen. Vermutlich aufgrund eines Funkenschlages während des Mähens entzündete sich das trockene Gras. Den Arbeitern gelang es nicht, das Feuer zu löschen. Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften am Brandort. Die Löscharbeiten waren aufwändig und erst gegen 17 Uhr beendet. Während des Feuerwehreinsatzes musste die Polizei den Verkehr auf der L 506 regeln. Letztendlich war auf dem ehemaligen Weinberggelände eine Fläche von circa 5 000 Quadratmetern von dem Brand betroffen.

Meldung des Polizeipräsidiums Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis