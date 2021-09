Arbeiter in Dorfprozelten von Gabelstapler eingeklemmt und schwer verletzt

Am Dienstag, gegen 13:20 Uhr, machte sich auf einem Betriebsgelände in der Friedenstraße ein Gabelstapler selbständig. Ein 25-jähriger Mann wurde zwischen dem führerlosen, rollenden Gabelstapler und einem Sägeblatttisch eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Er musste zur weiteren Behandlung mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden.

Unfall im Begegnungsverkehr in Weckbach

Weilbach-Weckbach. Am Donnerstag, kurz nach 09:00 Uhr, kam es auf der Kreisstraße MIL 6 zwischen Vielbrunn und Weckbach im Kurvenbereich zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Audi und einem entgegenkommenden Mercedes. Die Fahrer blieben beim Zusammenstoß glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 9500 Euro geschätzt.

dc/Meldungen der Polozei Miltenberg