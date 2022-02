Apothekenmitarbeiterin erkennt gefälschtes Rezept - Täter flüchtet

Am Montag, 07.02.22 gegen 17.50 Uhr wollte ein bislang unbekannter Täter bei einer Apotheke in der Althohlstraße telefonisch vorbestellte Medikamente abholen. Als die pharmazeutisch technische Assistentin das Rezept prüfte, kamen ihr Zweifel in Bezug auf die Echtheit. Aufgrund dessen hielt sie Rücksprache mit der ausstellenden Praxis. Ihr Verdacht bestätigte sich, das Rezept war eine Fälschung und wurde von der dort angegebenen Praxis nicht ausgestellt. Hierauf verließ der bislang unbekannte Täter die Apotheke ohne Medikamente. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen u.a. wegen Urkundenfälschung aufgenommen.

Geparkter Audi in Aschaffenburg beschädigt

Aschaffenburg. Am Dienstag, 08.02.22, zwischen 11:20 Uhr und 12:10 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter die Fahrertür eines in der Friedrichstraße geparkten Audi. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigungen aufgenommen.

Zusammenprall mit Wildschwein bei Rothenbuch Autofahrer verletzt

Rothenbuch. Am Dienstagabend, 08.02.22, gegen 19:10 Uhr lief eine Wildschweinrotte über die B26. Ein 49-Jähriger, der mit seinem VW in Richtung Lohr unterwegs war, führte eine Gefahrenbremsung durch, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit zwei Wildschweinen nicht mehr verhindern. Ein hinter ihm befindlicher 20-jähriger Audi-Fahrer übersah die Gefahrenbremsung und fuhr auf den VW auf. Der 49-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 7.500 Euro geschätzt. Seitens der Freiwilligen Feuerwehr Rothenbuch wurden Erste-Hilfe-, Verkehrslenkungs- und Reinigungsmaßnahmen durchgeführt. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Ereignissen geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg, unter der Rufnummer 06021/ 857-0, in Verbindung zu setzen.

