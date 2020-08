Er ertappte einen 49-jährigen Täter aus dem Landkreis Offenbach dabei, wie dieser mit einer eigens mitgebrachten Leiter Äpfel pflückte und in ebenfalls mitgeführte Kisten in seinen Wagen verlud. Der Beuteschaden der bereits eingeladenen rund 240 Kilogramm Äpfel beträgt rund. 480 Euro. Die Äpfel werden nun durch den Pächter nach und nach an seine in der Nähe weidenden Nutztiere verfüttert.