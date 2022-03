Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Bezirksstraße hat die beiden Jugendlichen um 1.30 Uhr auf seinem Balkon im ersten Stock bemerkt. Er verständigte daraufhin die Polizei. Bis zum Eintreffen der Streifen hatten die beiden Unbekannten allerdings das Weite gesucht. Eine Fahndung blieb erfolglos. Nach derzeitigem Sachstand waren die beiden Täter über die Regenrinne auf den Balkon geklettert. Dort wollten sie einen Kasten Bier entwenden. Als sie von dem Mann angesprochen wurde, rutschten sie über das Fallrohr wieder nach unten und suchten ihr Heil in der Flucht.

Sie können wie folgt beschrieben werden: zwei Jugendliche, circa 16 Jahre alt, beide hatten dunkle Haare, einer der beiden trug einen weinroten Kapuzenpullover.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Betäubungsmittehaltige Arzneimittel beim Kontrolle sichergestellt

Schöllkrippen. Am Dienstag gegen 17 Uhr kontrollierte eine Streife der Alzenauer Polizei zwei Jugendliche am Bahnhof in Schöllkrippen. Dabei kamen bei einem 17-jährigen Schüler betäubungsmittehaltige Arzneimittel zum Vorschein, die sichergestellt wurden. Da der junge Mann kein Attest für die Tabletten vorweisen konnte, erwartet ihn nun eine Anzeige.

hosa/Quelle: Polizei Alzenau