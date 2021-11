Anti-Impf-Parolen: Schmierereien in Erlenbach

Hier wurde rote und grüne Sprühfarbe verwendet. Bei der Caritas-Sozialstation hinterließen die Unbekannten Sprüher mehrere kleine Schmierereien mit goldener Sprühfarbe. Der angerichtete Sachschaden beträgt jeweils etwa 500 Euro.

Radkappen entwendet

Hausen. In der Zeit von Dienstag bis Mittwoch hat ein noch Unbekannter von einem Pkw, der in der St.-Michaelstraße geparkt war, alle vier Radkappen abmontiert und entwendet. Der Besitzer des grauen Skoda Yeti bemerkte den Diebstahl am Mittwochfrüh und meldete den Schaden in Höhe von rund 100 Euro.

Ohne Versicherung mit Scooter gefahren

Obernburg. Beamten der Polizei Obernburg ist am Mittwochvormittag in der Miltenberger Straße ein Scooter aufgefallen. An diesem fehlte das Versicherungskennzeichen. Die Beamten hielten den 28-jährigen Fahrer an und unterbanden die Weiterfahrt mit dem Scooter. Den Großwallstädter erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

