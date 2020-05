Anschlusstelle Alzenau-Mitte: Unfallflucht auf A45 - Zeugen gesucht

Ein Verkehrsteilnehmer teilte der Verkehrspolizei am Montag mit, dass er gegen 20:15 Uhr einen grauen Daimler SLK sah, der auf der A45 im Auffahrtsbereich der Anschlussstelle Alzenau-Mitte in Richtung Aschaffenburg gegen die Außenleitplanke gefahren sei. Hierbei wurde sowohl das Fahrzeug, als auch die Leitplanke nicht unerheblich beschädigt. Anschließend entfernte sich der Daimler-Fahrer von der Unfallstelle. Ein nachfolgender VW Lupo fuhr offensichtlich über Trümmerteile des Daimlers und wurde hierdurch beschädigt. Sowohl der Unfallverursacher wie auch der Geschädigte VW-Fahrer waren beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Die Verkehrspolizei ermittelt nun gegen den Fahrer des Daimler wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen des Vorfalls, wie auch der geschädigte VW-Fahrer, werden gebeten, sich bei der hiesigen Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 06021/857-2411 zu melden.

Bischbrunn : LKW auf der A3 in Böschung gekippt

Ein 44-Jähriger kam am Dienstag gegen 3.45 Uhr mit seinem Laster-Anhänger-Gespann auf Höhe Bischbrunn von der Fahrbahn der A3 ab. Das Fahrzeug fuhr aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn nach rechts über den Pannenstreifen, fuhr anschließend auf die ansteigende Außenleitplanke auf, geriet zwischen Leitplanke und Lärmschutzwall und kippte schließlich nach links auf den Pannenstreifen, wo es seitlich zum Liegen kam. Der Lasterfahrer verletzte sich hierbei leicht, er wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Fahrzeug und den Sicherungseinrichtungen der Autobahn werden auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Autobahn in Richtung Würzburg musste zunächst voll, anschließend teilweise für den Verkehr gesperrt werden. Es bildete sich hierdurch ein Rückstau von zeitweise 5 Kilometern Länge. Die Absicherung der Unfallstelle und Erstversorgung des Unfallverursachers übernahmen die Feuerwehren Waldaschaff und Weibersbrunn. Die Bergung des Fahrzeug-Gespanns mittels Spezialkran gestaltet sich schwierig, sie dauert zur Stunde noch an.

Fünf Unfälle auf der A3 bei Waldaschaff und Weibersbrunn in Richtung Frankfurt aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit - Zwei Verletzte

Waldaschaff: Zunächst kam ein 48-Jähriger mit seinem Mercedes am Montag gegen 07:20 Uhr auf der A3 bei Waldaschaff auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, prallte gegen die Mittelabtrennung und kam schließlich auf dem Pannestreifen stark beschädigt und nicht mehr fahrbereit zum Stehen. Der 48-Jährige blieb unverletzt, der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Ein 55-Jähriger kam heute gegen 08:20 Uhr mit seinem BMW bei Nässe auf Höhe von Waldaschaff von der Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend mehrmals. Der Fahrer wurde hierbei schwer verletzt und musste in ein Krankhaus verbracht werden, am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 30000 Euro. Die Fahrbahn musste zwecks Bergung des Fahrzeugs und Reinigung der Fahrbahn teilweise gesperrt werden. Hierbei unterstützten die Feuerwehren Waldaschaff und Weibersbrunn.

Ein 56-Jähriger verlor gegen 09:20 Uhr ebenfalls auf Höhe Waldaschaff auf der regennassen Fahrbahn der A3 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr zunächst auf der linken der drei Fahrspuren, kam nach links von der Fahrbahn ab, touchierte die Mittelschutzplanke und prallte von dieser ab. Anschließend schleuderte er nach rechts, kam von der Fahrbahn ab, durchschlug einen Wildschutzzaun und kam anschließend in der Böschung zum Stehen. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt, am Auto entstand ein Sachschaden von von 15.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste vom Abschleppdienst geborgen werden.

Weibersbrunn: Ein 61-Jähriger kam dann gegen 10:10 Uhr mit seinem Auto auf der nassen Fahrbahn der A3 bei Weibersbrunn ins Schlingern, prallte gegen die Mittelleitplanke und kam schließlich auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Der 61-Jähirge blieb unverletzt, der Schaden am Fahrzeug wird auf 2.500 Euro geschätzt. Bei dem Unfall wurde die Fahrbahn der A3 stark verschmutzt, weshalb sie zur anschließenden Reinigung komplett gesperrt werden musste.

Schließlich kam gegen 10:30 Uhr eine 27-Jährige mit ihrem Opel Zafira auf der nassen Fahrbahn der A3 bei Weibersbrunn ins Schleudern. Hierbei kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Außenleitplanke und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Trümmerfeld erstreckte sich über die gesamte Fahrbahnbreite, weshalb eine Vollsperrung zur Reinigung nötig wurde. Es bildete sich hierdurch ein Rückstau von ca. 5 Kilometern.

Ursächlich für die fünf Unfälle auf nasser Fahrbahn waren die nicht angepassten Geschwindigkeiten der Fahrzeugführer an die örtlichen Gegebenheiten. Die Polizei appelliert deshalb an die Verkehrsteilnehmer, immer ihre Fahrweise den örtlichen Gegebenheiten und den Wetterbedingungen anzupassen. Gerade nach langen Trockenphasen kann sich bei Regen auf der Fahrbahn ein Schmutzfilm bilden, der bei nicht angepasster Geschwindigkeit ein Fahrzeug nicht mehr beherrschbar werden lässt.

stru/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach