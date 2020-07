Anhänger verliert Reifen in Kleinwallstadt

Ein VW-Busfahrer war hier mit seinem Anhänger Richtung Sulzbach unterwegs, als sich von dem Anhänger des Firmenfahrzeuges ein Rad löste und selbstständig machte. Beim Verlust des Rades flog eine Radmutter in den Gegenverkehr und beschädigte hier die Frontscheibe eines Mercedes-Sprinter. Hierei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der „radlose“ Hänger wurde ebenfalls beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Im Rahmen einer Kontrolle eines Scooterfahrers in Erlenbach stellte sich heraus, dass dieser seinen „fahrbaren Untersatz“ ohne die erforderliche Versicherung führte. Den 27-jährigen Fahrer des Elektrokleinstfahrzeuges erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Auf dem Schulweg gestürzt: Kleinwallstadt

Auf dem Heimweg von der Schule ist ein 13-jähriger Schüler am Montag Mittag gegen 13.15 Uhr mit seinem Rad gestürzt. Der Schüler war mit zwei Mitschülerinnen unterwegs und stürzte wegen eines Fahrfehlers mit seinem Mountainbike. Hierbei erlitt er diverse Schürfwunden und Prellungen sowie leichte Gesichtsverletzungen. Der Junge wurde von den Helfern des BRK ins klinikum Aschaffenburg verbracht.

Übers Wochenende ist ein grauer Audi Q5 in der Lindenstraße angefahren worden. Das Auto war auf dem dortigen öffentlichen Parkplatz am Samstag Vormittag abgestellt worden. Als der Besitzer des Audis am Montag früh mit seinem Auto wegfahren wollte, stellte er eine Beschädigung am rechten Kotflügel fest. Vermutlich ist ein anderer Nutzer des Parkplatzes beim Ein- oder Ausparken an dem Q5 hängen geblieben. Der hierbei entstandene Sachschaden beträgt circa 1000 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

Polizei Obernburg/ienc