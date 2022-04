Anhänger macht sich selbständig: Hoher Sachschaden

Der 57-jährige Fahrer eines Pkw mit Anhänger befuhr gegen 11:15 Uhr den Nordring in Richtung Kreisverkehr Neue Mainbrücke. Kurz vor der Verkehrsinsel an der Abzweigung Eichholzstraße riss die komplette Anhängerkupplung ab und der Anhänger machte sich selbständig. Er überfuhr die Verkehrsinsel und die dort aufgestellten Schilder. Im Anschluss rammte er eine in Fahrtrichtung links im Straßengrün stehende Straßenlaterne mit Haltestellenschild. Anschließend kam der Anhänger zum Stehen. Verletzt wurde zum Glück niemand.