Anhänger macht sich in Klingenberg-Röllfeld selbständig - Unfall

Laut Polizei fuhr gegen 15 Uhr ein 35-jähriger Führer eines Fahrzeuggespanns mit seinem Toyota und einem Anhänger die Röllbacher Straße von Röllbach kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. Auf Höhe der Mühlstraße löste sich der Anhänger vom Zugfahrzeug und prallte gegen einen am Fahrbahnrand geparkten BMW und eine dort befindliche Gartenmauer. Sowohl der Anhänger als auch der BMW und die Gartenmauer wurden hierdurch beschädigt. Der entstanden Sachschaden beträgt insgesamt ca. 2000 Euro. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Cannabis und Schlagstock bei Verkehrskontrolle aufgefunden

Elsenfeld. Am Freitagabend, 08.04.2022, gegen 20.20 Uhr, hat die Polizei die 24 jährige Führerin eines Pkw in der Rücker Straße, in Elsenfeld, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten im Fahrzeug eine geringe Menge Marihuana sowie ein Schlagstock aufgefunden und sichergestellt werden. Des Weiteren wurden bei der Fahrzeugführerin drogentypische Auffälligkeiten festgestellt, weswegen eine Blutentnahme bei ihr durchgeführt wurde. Neben den strafrechtlichen Konsequenzen erwartet sie ein einmonatiges Fahrverbot.

Ohne Fahrerlaubnis zur Polizeidienststelle gefahren

Obernburg. Am Freitag, 08.04.2022, gegen 19-30 Uhr, suchte ein 41-jähriger Mann die Dienstelle der PI Obernburg mit seinem Auto auf, nachdem er vom Amtsgericht aufgefordert worden war, seinen Führerschein in amtliche Verwahrung zu geben. Dass er zu diesem Zeitpunkt bereits nicht mehr berechtigt war sein Fahrzeug zu führen, wolle dieser nicht gewusst haben. Er muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantwortlich machen. Sein Auto musste auf dem Parkplatz der PI Obernburg stehen bleiben.

Unfallverursacher gesucht

Mönchberg. Am Freitag, 08.04.2022, zwischen 12.30 und 16.00 Uhr, wurde in der Hauptstraße, in Mönchberg, der linke Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel abgefahren. Die Fahrzeugführerin bemerkte den Schaden als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam. Der Verursacher hatte sich zuvor unerlaubt vom Unfallort entfernt. Mögliche Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten sich mit der PI Obernburg in Verbindung zu setzen.

Polizei Obernburg/kick