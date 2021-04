Anhänger beschädigt weißen BMW in Kleinwernfeld - Geschädigter soll sich melden

Am 27.04.2021 gegen 16:30 Uhr schob ein 72-jähriger Mann einen Autoanhänger von seinem Gartengrundstück auf die Kreisstraße MSP 11 um ihn an seinen gegenüber geparkten Wagen anzukuppeln. In diesem Moment fuhr ein weißer BMW auf der Kreisstraße MSP 11 von Gemünden kommend in Richtung Karlstadt. Da das Zugmaul des Anhängers zu diesem Zeitpunkt in die Straße hineinragte und er einen Schlag hörte, geht der 72-Jährige davon aus, dass der weiße BMW mit seiner rechten Fahrzeugseite an dem Zugmaul hängen geblieben sein muss. Der vermeintlich geschädigte Fahrer des weißen BMWs wird gebeten sich bei der Polizeistation Gemünden zu melden.

Wildunfälle in Gemünden und Burgsinn

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwochmorgen gegen 02:50 Uhr befuhr ein 54-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 11 von Kleinwernfeld kommend in Richtung Harrbach. Hierbei querte ein Reh die Fahrbahn und wurde von dem Pkw frontal erfasst. Das Reh verendete sofort bei dem Aufprall. Am Pkw entstand ein Sachschaden an der Stoßstange von ca. 500 Euro.

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Am 27.04.2021 um 06:15 Uhr befuhr ein 20-jähriger Skodafahrer die Kreisstraße MSP 17 von Burgsinn in Fahrtrichtung Gräfendorf, als ein Reh die Fahrbahn von links nach rechts queren wollte. Der Pkw erfasste das Reh mit der rechten Front, anschließend flüchtete das Reh in den Wald. Der zuständige Jagdpächter wurde zur Nachsuche des verletzten Wildes verständigt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden