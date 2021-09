Angriffe auf Polizei nach Ruhestörung in Würzburg

Bei Eintreffen der Streifenbesatzungen konnte eine größere Menschenansammlung festgestellt werden. Bereits bei der Anfahrt wurde durch eine unbekannte Person ein Streifenfahrzeug mit einer Glasflasche beworfen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro entstanden ist. Im Rahmen der weiteren Sachverhaltsaufnahme kam es zusätzlich zu einem tätlichen Angriff gegenüber einer Polizeibeamtin. Diese wurde hierdurch nicht verletzt. Der 19-jährige Täter zeigte sich äußerst unkooperativ. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen versuchter Körperverletzung und tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte.

Wer Hinweise zu dem beschädigten Streifenfahrzeug geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 zu melden.

Sonnenschirm gestohlen

WÜRZBURG/INNENSTADT. Im Zeitraum von Donnerstagabend auf Freitagmorgen wurde in der Eichhornstraße Ecke Martinstraße im Bereich einer Außenbestuhlung ein Sonnenschirm entwendet. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf circa 1.800 Euro.

In diesem Zusammenhang ermittelt die Polizei wegen Diebstahl. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 0931/457-2230 zu melden.

Außenspiegel beschädigt und geflüchtet

WÜRZBURG/GROMBÜHL. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Bereich der Petrinistraße/Senefelderstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Bei einem geparkten schwarzen Pkw der Marke Audi wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher konnte unerkannt davon kommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro. Hinweise werden von der Polizei Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2230 entgegen genommen.

Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Freitagmorgen kam es im Bereich des Haugerrings Höhe Bahnhofstraße zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein an die Ampel heranfahrender Pkw-Fahrer übersah das noch stehende Fahrzeug eines 66-jährigen und fuhr diesem hinten auf. Der Fahrer des stehenden Fahrzeuges musste leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zudem wurde sein Pkw auf das davor stehende Taxi, besetzt mit einer Taxifahrerin und einem Fahrgast, geschoben. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von weit über 10.000 Euro. Zwei der beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.