Angriff mit Machete in Rieneck - drei Verletzte

Am Freitag kam es um 22.00 Uhr in Rieneck vor einem Haus zu einer massiven körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei männlichen Personen im Alter von 25 bis 38 Jahren. Der genaue Tatablauf muss durch weitere Vernehmungen ermittelt werden und ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Im Verlauf der Auseinandersetzung hat ein 25-jähriger Mann die beiden anderen Männer mit einer Machete angegriffen. Ein 38-jähriger Mann erlitt hierbei eine Stichverletzung im unteren Rückenbereich (ca. 3 cm tief). Ein 28-jähriger Mann wurde durch die Machete an einem Unterarm und einer Handinnenfläche oberflächlich verletzt. Der 25-jährige erlitt selbst einen Nasenbruch und Prellungen am Kopf. Alle drei Personen standen unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen. Bei allen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt. Die Personen kamen zur Untersuchung/Behandlung in verschiedene Krankenhäuser.

Die Staatsanwaltschaft Würzburg wurde noch am Freitag von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt. Lebensbedrohliche Verletzungen hat keiner erlitten. Zur Aufklärung des Sachverhaltes bittet die Polizei Gemünden unter der Nummer: 09351/9741-0 um Zeugenhinweise.

Wildunfall in Karsbach

Karsbach, Lkr. Main-Spessart. Am Freitag um 23.35 Uhr fuhr ein 56-jähriger Mann mit seinem Pkw Karsbach in Richtung Gemünden. Hierbei erfasste er einen die Fahrbahn querenden Rehbock. Am Pkw entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 200.- Euro.

Unfallflucht in Gemünden

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart. Eine 50-jährige Frau teilte der Polizei am Freitag im Nachhinein eine Verkehrsunfallflucht mit. Demnach fuhr 50-jährige Frau gegen 17.00 Uhr mit ihrem Pkw von Schönau in Richtung Seifriedsburg. Ihr kam ein BMW, X3 oder X5 entgegen, der zu weit auf der Seite der Mitteilerin fuhr und es kam zur Berührung der jeweiligen linken Außenspiegel. Die Mitteilerin hatte daraufhin ein Stück weiter angehalten und gewartet. Nachdem der BMW nicht kam, fuhr sie weiter in Richtung Hammelburg. Der Schaden am Pkw der 50-jährigen Frau beträgt ca. 150.- Euro.

Die Polizei Gemünden nimmt unter der Nummer: 09351/9741-0 Hinweise entgegen, die zur Ermittlung des BMW führen.

