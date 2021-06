Angetrunkener Sportbootfahrer auf dem Main bei Kleinostheim

Die Wasserschutzpolizei Aschaffenburg führte am Freitag mehrere Schifffahrtskontrollen auf dem Main durch. Im Oberwasser der Schleuse Kleinostheim wurde am Abend gegen 18 Uhr ein Sportboot mit mehreren Passagieren festgestellt. Die Personen auf dem Boot genossen offensichtlich alkoholische Getränke. Im Rahmen der Kontrolle wurde auch eine deutliche Alkoholisierung bei dem 29-jährigen Bootsführer festgestellt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und das Boot im Bereich der Schleuse festgemacht. Für den Bootsführer wird eine Bußgeldanzeige folgen.

Verkehrsunfall bei Starkregen auf der A3

Aschaffenburg. Am Freitagnachmittag gegen 15:15 Uhr befuhr ein Kleinwagen die A3 bei Aschaffenburg in Richtung Frankfurt während einem Gewitter mit Starkregen. Bei einem Spurwechsel von dem mittleren auf den linken Fahrstreifen verlor der 22-jährige Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stieß mit einem Kleintransporter zusammen, welcher den mittleren Fahrstreifen befuhr. Dieser kam dadurch ins Schleudern und kollidierte zwei Mal mit der Betonleitwand am linken Fahrbahnrand. Der linke Fahrstreifen war durch die beschädigten Fahrzeuge für mehr als eine Stunde blockiert. Nach einer dreißigminütigen Vollsperrung konnte der Verkehr auf zwei Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Zeitweise staute sich der Verkehr mehrere Kilometer zurück. Der Kleintransporter musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten bei dem Unfall verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 12.000,- Euro.

Handy am Steuer und überladen

Hösbach. Ein Funkstreifenwagen befuhr am Freitag um kurz vor 17:00 Uhr die A3 bei Hösbach im Rahmen der Verkehrsüberwachung. Dabei fiel ein bulgarischer Fahrzeugführer auf, welcher offensichtlich während der Fahrt sein Mobiltelefon in der Hand hielt und bediente. Bei der darauf folgenden Anhaltung durch die Streifenbesatzung wurde eine schwere Beladung des VW Transporters festgestellt. Bei einer Wägung auf einer Brückenwaage wurde eine Überladung von rund 26% (700 kg) gemessen.

Die Weiterfahrt des überladenen VW Transporters wurde unterbunden und eine Teilabladung angeordnet. Da der Betroffene keinen festen Wohnsitz in Deutschland begründet, musste er das fällige Bußgeld in Höhe von knapp 270 Euro vor Ort entrichten.

