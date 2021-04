Angetrunkener Seat-Fahrer landet in Bachbett in Pflaumheim

Am späten Donnerstagnachmittag wurde die Einsatzzentrale der Polizei von einem 36-jährigen Seat-Fahrer darüber informiert, dass dieser selber gerade mit seinem Fahrzeug beim Rangieren in ein trockenes Bachbett gefahren sei. Vor Ort konnten die eingesetzten Beamten nicht nur das komplett im Bachbett stehende Fahrzeug auffinden, sondern auch Alkoholgeruch bei dem 36-Jährigen feststellen. Ein Alkoholtest ergab gut 0,70 Promille. Der Seatfahrer musste die Beamten daher mit zur Polizeiinspektion begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Pkw musste durch einen Abschlepper geborgen und abgeschleppt werden.

Auto in Kleinostheim verkratzt

Kleinostheim, Lkr. Aschaffenburg - Am Donnerstagvormittag wurde durch einen unbekannten Täter im Reinhard-Heraeus-Ring ein geparkter blauer VW verkratzt. Der bislang unbekannte Täter beschädigte hierbei die vordere und hintere Türe der Beifahrerseite. Der Schaden wird hier auf ca. 1.500,- € geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei Aschaffenburg unter der Tel.-Nr. 06021/857-2231.

Straßenlaterne in Aschaffenburg angefahren

Stadt Aschaffenburg - Ebenfalls am Donnerstagabende kam es um 21:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Stadtbadstraße. Hier kollidierte eine 20-jährige Mercedesfahrerin beim Rangieren gegen einen Lichtmast und beschädigte diesen. Ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern, entfernte sich die junge Fahrerin. Ein Zeuge konnte den Unfall jedoch beobachten und verständigte die Polizei. Durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnte daraufhin die Unfallverursacherin an der Berufsschule angehalten werden. Am Pkw der 20-Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 1000,- Euro. Am Lichtmast entstand ein Sachschaden von ca. 500,- €. Die junge Mercedesfahrerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

Kirschlorbeer gestohlen

Stadt Aschaffenburg - Am Donnerstag entwendete ein bislang unbekannter Täter mind. sieben Pflanzen von Kirschlorbeer bzw. Buchsbäume. Die Pflanzen wurden am Vormittag auf einem Grundstück im Oberern Fahrbachweg angeliefert und hinter dem Anwesen gelagert. Am Abend musste die Geschädigte dann das Fehlen von mindesten sieben Pflanzen im Wert von ca. 1000,- Euro feststellen. Aufgrund intensiver Fahndungsmaßnahmen der Geschädigten, konnten die Pflanzen unweit des Tatortes in einem fremden Gartengrundstück aufgefunden werden. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Polizeiinspektion Aschaffenburg übernommen.

Trekkingrad aus Keller entwendet

Stadt Aschaffenburg - Bereits in der Zeit von Montag auf Dienstag entwendete ein bislang unbekannter Täter ein neuwertiges Trekkingrad aus einem Mehrfamilienhaus in der Schulzengasse. Hier wurde offensichtlich ein Vorhängeschloss entfernt, um das Fahrrad zu entwenden. Beschreibung:

Trekkingrad/Damenrad, Marke: KTM, Modell: Life Space Damen, Farbe: schwarz, rot, Wert 760 Euro

Hinweise erbittet die Polizei Aschaffenburg unter der Tel.-Nr. 06021/857-2231.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg