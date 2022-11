Angetrunkener Rollerfahrer stürzt in Wertheim

Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde eine Blutentnahme entnommen und nun auf den Alkoholgehalt im Blut untersucht. An seinem Roller entstand augenscheinlich kein Sachschaden und es wurde zudem kein Fremdschaden verursacht.

Boxberg : Fahrradfahrer beim Überholvorgang übersehen

Am vergangenen Freitag gegen 18 Uhr ereignete sich auf der B292 von Sachsenflur in Richtung Schweigern ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw- und einem Radfahrer. Hierbei befuhr ein Lkw die B292 hinter einem Fahrradfahrer. Der hinter dem Lkw fahrende Pkw überholte trotz unzureichender Sicht den Lkw und musste knapp vor diesem aufgrund von Gegenverkehr einscheren. Dabei übersah der Pkw-Lenker den 55-jährigen Radfahrer und kollidierte mit diesem, woraufhin der Radler zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der Radfahrer wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000EUR.

Lauda-Königshofen: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Unbekannte schlugen in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Fenster der Gaststätte in der Oberlaudaer Straße in Lauda ein und drangen in das Restaurant ein. Hierbei wurde durch die unbekannten Täter Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet. Zeugen, die wichtige Angaben zu dem Einbruch machen können oder etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich bei dem Polizeiposten Lauda-Königshofen, Telefon 09343 62130, zu melden.

