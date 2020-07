Angetrunkener Pedelec-Fahrer stürzt in Klingenberg

Am Freitagabend wollten zwei Männer (43 und 37 Jahre alt) gegen 20:15 Uhr mit ihren Pedelecs von der Trennfurter Waldhütte in Richtung Ortsbereich Trennfurt fahren. Aufgrund einer nicht unerheblichen Alkoholisierung fuhr der 43-Jährige auf den Vorausfahrenden 37-Jährigen auf und kam dadurch zu Fall. Sein Begleiter konnte noch rechtzeitig zum Stehen kommen. Der Gestürzte erlitt diverse Schürfwunden. Im Rahmen der Unfallaufnahme fiel bei beiden Fahrern Alkoholgeruch auf. Nach Durchführung eines freiwilligen Atemalkoholtests vor Ort mussten sich beide einer Blutentnahme unterziehen. Es wurden Strafverfahren, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, eingeleitet.

Altkleidercontainer mit Graffiti beschmiert

Großwallstadt. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes wurden in Großwallstadt drei Altkleidercontainer der Kolping Familie mittels Graffiti beschädigt. Die Container befinden sich in der Marienstraße, Mainstraße und Ringstraße. Es wurde schwarze Sprühfarbe verwendet. Der entstandene Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Es wird nach Zeugen für den Vorfall gesucht. Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0.