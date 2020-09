Angetrunkener klettert auf geparkten Wagen in Aschaffenburg

Durch Zeugen konnte am Samstag, 0.35 Uhr, ein 20-jähriger dabei beobachtet werden, wie dieser auf die Motorhaube und das Dach eines in der Landingstraße geparkten Wagen, VW kletterte. Auf Ansprache der Zeugen flüchtete der Täter zunächst, konnte jedoch im Rahmen der Nahbereichsfahndung durch eine Streife am Theaterplatz festgestellt werden. Nach erfolgter Sachverhaltsaufnahme wurde dem alkoholisierten Täter ein Platzverweis erteilt. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Der 20-jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Aschaffenburg. Ein 62-jähriger parkte seinen Suzuki, am Freitag, gegen 16:55 Uhr, in einem Parkhaus in der Löherstraße. Als er gegen 19:20 Uhr, wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen im Bereich der Stoßstange hinten rechts fest. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000,- Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen

Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Aschaffenburg. Am Freitag wurden im Zeitraum von 12 - 16 Uhr im Bereich der Amirastraße mehrere geparkte Fahrzeuge zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 2000,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen

Unbekannter entwendet Parfüm

Aschaffenburg. Am Freitag, 16:38 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter, in einem Kaufhaus in der Goldbacher Straße, 2 Packungen Parfüm im Wert von ca. 100,- Euro. Der Täter flüchtete im Anschluss in Richtung Ernsthofstraße. Er konnte wie folgt beschrieben werden. Ca. 30 Jahre, dunkelblonde kurze Haare, blaue Jeans, weißes T-Shirt, trug Goldkette um den Hals.

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen

Betäubungsmittel aufgefunden

Aschaffenburg. Bei einer Kontrolle am Freitag, gegen 22:20 Uhr, in der Ottostraße konnte bei einem 33-jährigen eine Kleinmenge Marihuana aufgefunden werden. Der 33-jährige muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetztes verantworten.

14-jähriger bei Zusammenstoß mit Auto in Hösbach leicht verletzt

Hösbach. Am Freitag, gegen 13 Uhr, befuhr ein 14-jähriger mit seinem Fahrrad die St2307 von Hösbach in Richtung Laufach. An einer Kreuzung missachtete er das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und kollidierte mit dem kreuzenden VW einer 58-jährigen. Die 58-jährige leitete zwar noch eine Vollbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 14-jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

Bei 15-jähriger Betäubungsmittel aufgefunden

Großostheim. Bei der Kontrolle einer 15-jährigen, am Samstag, um 02:20 Uhr im Bereich der Bachgaustraße konnte bei dieser eine Kleinmenge Marihuana aufgefunden werden. Die 15-jährige muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg