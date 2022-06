Angetrunkener Fahranfänger in Faulbach

In der Nacht von Sonntag auf Montag geriet ein Fahrzeugführer, der auf der Hauptstraße unterwegs war, mit seinem Kleinkraftrad der Marke Yamaha in eine allgemeine Verkehrskontrolle. Durch die Polizeibeamten konnte im Rahmen der Gesprächsführung leichter Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 0,32 Promille. Da sich der 18-jährige Fahrzeugführer noch in der Probezeit befindet, bei der die Null-Promille-Grenze gilt, wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Miltenberg ergab letztlich einen Wert von 0,3 Promille. Den Fahranfänger erwarten nun eine Geldbuße, sowie ein Punkt in Flensburg. Darüber hinaus kommt eine Probezeitverlängerung von weiteren zwei Jahren auf ihn zu.

dc/Polizei Miltenberg